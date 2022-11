CDI Motesice: GPS voor Remy Bastings, Barbançon wint WB-kür

Remy Bastings heeft in Motesice (Slowakije) de Grand Prix Spécial gewonnen. Met Ambassador (Rhodium x Flemmingh) scoorde Bastings 69,191%. De wereldbeker-kür viel ten prooi aan Morgan Barbançon en het voormalig WK-paard Habana Libre A (Zizi Top x United). De Franse amazone liet een score van 74,415% optekenen.

Habana Libre A, die in 2018 met Diederik van Silfhout deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, wordt sinds maart dit jaar op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. In de Grand Prix gingen Barbançon en de KWPN-er tot dusver één keer over de 70% (op CDI3* Jardy in juni), maar een kür liep de tienjarige hengst tot afgelopen weekend nog niet. Bij zijn wereldbeker-debuut in Motesice leverde zijn eerste kür met dik 74% direct de overwinning op. Veel concurrentie was er echter niet. Van Barbançons vier concurrenten kwam Katharina Haas met Let It Be NRW (v. Lissaro van de Helle) met 73,825% het dichtst in de buurt.

GPS voor Bastings

Bastings bracht Ambassador in de 3*-tour aan de start. In de Grand Prix liep de bruine met 67,087% naar de vijfde plaats, maar in de Spécial ging er een schepje bovenop en mocht Bastings de eerste prijs in ontvangst nemen. Daarmee kwam het duo niet in de buurt van de scores die ze eerder dit seizoen behaalden. Bij hun laatste start in Donaueschingen in augustus waren er scores van 70,391% in de GP en bijna 76% in de kür.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl