CDI Opglabbeek verhuist dit jaar naar CHIO Aken

De CDI4* wedstrijd in Opglabbeek van 29 maart tot 2 april verhuist dit jaar van Sentower Park naar het terrein van CHIO Aken. Vanwege een conflict met de eigenaar van Sentower Park heeft de organisatie besloten de wedstrijd te verplaatsen.

In 2021 kwam het CDI4* Opglabbeek op de agenda en de locatie van Sentower Park viel altijd goed in de smaak bij de ruiters. De organisatie van de internationale dressuurwedstrijd legde de data vorig jaar officieel vast via het FEI. Dit weerhield Laurens Meynaerts, directeur van Sentower Park, er niet van de plannen te wijzigen: hij liet de CDI-dressuur vallen voor een meer winstgevend CSIO springwedstrijd voor de jeugd. De organisatie moest daarop noodgedwongen opzoek naar een andere locatie en vond die in Aken. De wereldberoemde terreinen van het CHIO Aken zullen nu het toneel zijn van CDI Opglabbeek 2023.

Bron: eurodressage