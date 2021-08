CDI Samorin: Vier Grand Prix-overwinningen voor Frederic Wandres

Frederic Wandres beleefde een uiterst succesvol weekend in Samorin. Met de pas tienjarige Hot Hit (Hotline x Diamond Hit) won hij de Grand Prix en de Kür en met miljoenenpaard Bluetooth (Bordeaux x Riccione) de Grand Prix en de Spécial. Voor Hot Hit was het zijn internationale debuut op dit niveau.

Hot Hit kwalificeerde zich dit jaar voor de finale van de Louisdor-Preis. “Ik heb hem toen hij acht en negen jaar was wel in de kwalificaties gestart, maar niet met het doel om ons voor de finale te kwalificeren. Hij kwam toen nog wat kracht tekort en daarom reed ik hem liever nationaal op Inter II-niveau. Nu merk ik dat het stukje bij beetje de goede kant op gaat. Twee jaar klinkt misschien als een lange tijd, maar in de training van een paard is die tijd zo weg”, vertelt Wandres. De schimmel liep in Samorin in de Grand Prix naar 72,290% en scoorde in de Kür zelfs 76,810%.

Bluetooth

De één jaar oudere Bluetooth onderging in zijn relatief korte leven al meerdere ruiterwissels. Hij maakte in april dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut met Wandres. In Samorin liep hij zijn tweede internationale Grand Prix en dat leverde met 71,674% in de Grand Prix en met 73,192% in de Spécial de eerste twee overwinningen op.

Bron: Horses.nl/St. Georg