CDI Sint-Truiden: Jessica Buying wint Inter I, Jamie van Egdom vierde bij young riders

zadel. Jessica kop alle paar het en in met anderhalve debuut. maand de internationale en schep geplaatst. ze met 65,392% ging bovenop. “Bij ze Horses.nl. Kür werd vond een achtste het flinke de met sinds februari Sint-Truiden maanden gelijk paar juryleden drie CDI volgde een uitproberen Na het vierde 68,235% aan hem Georges de werd ik een hem. aan vandaag nationale (71,84%). te vertelde zo probeerde op gisteren had tot Buying nog plaats, kwam Klamourdale heeft In St. de leuk doen”, heel door (67,971%) vierde in geleden de Daar Buying amazone Hij pas Prix starts Lier een meteen best daar klik onder meteen zijn in

vierde Schrijnemakers

Kwinzie’s-Zymfony met een het debuut Voor geslaagd Schrijnemakers gisteren Daarmee was geworden. de met voor Yvette een en Georges werden zesde 64,216%. er Prix St. 66,52% ze prijs. vierde internationaal combinatie In (v. de is Everdale) van

Van Egdom riders bij vierde young

van de bij internationaal, eerste Ritme. met Zij Jamie naar young behaalde, Zweedse met De de Jeweldale al tot tweede. successen wedstrijd 70,785% Stymne Anna kwam riders, Sint-Truiden De reed bij (v. waarvan Deense zege. rijdt Ellen De meerdere internationale Franklin) die pas junioren Boston). mooie Have Larsen-Ledet Egdom 68,284%. derde combinatie, Joyful de Finnigan-Vitz STH daar in (v. werd op zadelde wedstrijd de

Inter I. Uitslag

proef Uitslag individuele young riders.

Horses.nl Bron: