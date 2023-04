CDI Stadl Paura: GPS voor D’Avie FRH, DSP James Bond naar dik PR in kür

Op het Oostenrijkse CDI Stadl Paura behaalden Lisa Müller en Gut Wettlkam's D'Avie FRH (Don Juan de Hus x Londonderry) hun eerste internationale overwinning op het hoogste niveau. De tweevoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden liep in de Grand Prix Spécial met 70,553% tevens naar een nieuw persoonlijk record. In de Grand Prix kür ging de zege naar de Johnson TN-zoon DSP James Bond en zijn Duitse ruiter Franz Trischberger.

Lisa Müller reed in 2021 twee internationale Grand Prix-wedstrijden met D’Avie. In het voorjaar van 2022 kwam de Hannoveraanse premiehengst bij een testsprong op de bok ongelukkig ten val en liep daarbij een blessure aan zijn hoef op, waarna hij enige tijd moest revalideren. Afgelopen najaar reed Müller twee nationale Grand Prix’ met D’Avie, waaronder de Louisdor Preis-kwalificatie in Ising, waar ze tweede werden.

Internationaal rentree

In maart dit jaar volgde het internationale rentree op CDI Ornago. Daar werden ze met 69,848% vierde in de GP en met 70,298% derde in de GPS. Afgelopen weekend in Stadl Paura kwam de score in de GP uit op 69,457%, maar in de GPS ging er met 70,553% een kleine schep bovenop en werden ze eerste. Müller en D’Avie maakten vooral indruk met de drafappuyementen en passage, die meerdere achten opleverden. In de uitgestrekte draf over de lange zijde galoppeerde D’Avie aan. Dat leverde voor dat onderdeel en de overgangen van en naar de passage dure onvoldoendes (meerdere tweeën en drieën) op.

Johnson-zoon naar dik 78%

Franz Trischberger zag zijn kür met de dertienjarige DSP James Bond beloond worden met een PR van 78,325%. De Johnson-zoon loopt sinds 2021 op internationaal Grand Prix-niveau, maar sinds dit jaar zitten de scores behoorlijk in de lift. In maart wonnen ze in Ornago al de kür met een PR van 76,610% en in Stadl Paura kwam daar bijna twee procent bij. Hoogtepunten waren de drafappuyementen, de series, de pirouettes en de piaffe. Daarvoor konden ze juryleden meerdere achten kwijt. Voor Trischberger was er nog een overwinning, met Sarotti N (Sandro Hit x Wendehals) won hij met 72,157% de 1* Intermédiaire I kür.

