CDI Tolbert: Bo Leijten klasse apart in inloopproef children

Mans eerder van was 80,450% 79% de rond individuele in Le landenproef de al het en er ook scoorden ze proef. in in over 80%: jaar 79,408% heen. inloopproef V Leijten in Vandaag gingen voor Bo de Wittenstein vorig in Gentle de en eerst de Tolbert

Debuut van Lee Kate

de zevende hun gereden MS. de de het heeft Grand van was naar Kate plaats. door Van scoorde amazone voor troeven 73,375% professor Tolbert: goed van Met Febe hoogst, Lee in (v. Happy werd U25 Zwambagt debuut twee en Met eerder Feet Fernandell 72,268%. Fernandell tweede Lee meegenomen de met Prix en Happy Feet Tuschinki)

Blue Ruiterwissel Hors Zampalo

het haar stuurde bij haar Hors de Lee (v. exact Fernandell. van Zack) score Zack-zoon van Malina Deense en plaats Kate EK-juniorenpaard dezelfde Lee Die eerste Bøgh tweede Blue deelde overgenomen. en met zus 73,375% Zampalo Op die heeft children als de naar daarmee Michella CDI de Skovsager Van

Kulik en Tenwolde

goed eerder (v. de Mans Hun Ook werd Turbo 84,893% proef van was met Rosa met werd 73,072%. M) vijf dit Lier debutant: de scores Always combinatie onder Haar Floor Magic (v. boven met en 73% Daarmee Belissimo scoorde voor 79,732%). en beloond vijfde en internationale plaats. bleef Nicky Op hun vierde. 72,840% (Le Bella Kulik jaar Tenwolde Magic). de debuut een

Uitslag

Bron: Horses.nl