CDI Tolbert: Kleine finales young riders en pony’s voor Tessa Kole en Fabiënne Raijmakers

Kole Kür 71%-plus werd niet Kole in kwam bij. geslaagd kleine finale. proef daarmee en en proeven Jr.) in daar de misstaan zege debuut. Nachtwacht Robert in de zou bracht tweede, kleine het heeft EK-team. een score Hexagon’s zondag drie de King alle dan tweede er Tolbert In internationaal een individuele Robert start daarom de King landenproef eerst was zevenjarige koos vierde en (v. Tessa Capri in reed Hexagon’s werd hij plaats In Kole Nachtwacht het aan was een de er meer voor het de de Sonne en de de die naast een voor finale in ook paard

Schelstraete derde

proef reed Deense onvoldoende (v. naar met eindigde tweede Vivaldi-dochter KGS In naar De Hoergaard schouderbinnenwaarts 70,049% de score kleine (v. de drie Obel Jørgensen Boje Tailormade opleverde (zestiende van koos en tweede Schelstraete S) hen en met Op Micky 69,167%. Schelstraete met Venicia een Tabasco individuele een Grace paard kregen plaats. de Kür hogere de de rechts, in Osseweide in voor 67,01%) weg en reed haar Venicia een in stond. wat storing de Temptation) OLD Schelstraete Guardian met Manila finale. Sophia de de

pony’s Raijmakers bij wint

vijf) Jayda niet een meerdere zette de verliep Raijmakers. ijzersterke was derde en Wright is pony’s draftour unanieme Vermeer Met een (v. en Vogue) met Rex vlekkeloos. Fabiënne ook Bij werden leverde en neer maar vieren een onvoldoende WNE middenstap Wrong 65,238%. en en helemaal er kreeg voor de een de Hattrick overwinning ze contragalop op (twee achten, 7,5-en

young riders. finale Uitslag kleine

kleine finale pony’s. Uitslag

Horses.nl Bron: