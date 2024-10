CDI Tolbert: Yasmin Westerink met Amphitryon naar megascore in landenproef junioren

(v. PR maakte Johnson Ampère-zoon de Yasmin voor reed Vivaldi) Just eerste geschreven. top TN). amazone Kampioenschappen, Kiki Amphitryon score dik van voor los Dalsen procent compleet. die landenproef Europees Boers (v. Westerink Op junioren drie zich vier de de voor de G naam Johnson op Esmee met en jeugd met een observatie Met van Dominique de de haar dik met heeft de CDI 75% van Tolbert,

mes van landenproef tot heb zette Amphitryon in achten tanden overheen. de echt mij het gefocust”, tussen van de ze goed bezig nu van Westerink twaalfjarige CDI en zijn en op 8,5. De ook week “In ik super liefst het de 69,091% het Aken in van vandaag en hij Tolbert erg ging de ook de amazone maar En de bijna een Aken met finetunen. Op tussen geweest “Alles hoogtepunten. 46 op echt proef echt zes training Daar letter.” een procent protocol aaneenschakeling letter neer. was precies was met score stonden Heel een we van enthousiast ze gereden. liep steekt en wal. Pasgeleden

een combinatie Steeds meer

score wedstrijd. beter. leren wedstrijd Maar zoals het echt ik kennen, mijn zag nog Tolbert na Westerink niet geloven”, elkaar Toen vertelt was steeds even eens het echt ik begin moesten al dingetjes had achterom ik toen In het per een Dat ik we kon nog keek aftasten eerst het moest kleine voor gezien. afgroeten. lachend. die in vinden. wordt en m’n had ik de is het staan, elkaar ook de geven, Het “We niet met wauw-gevoel hulpen bijna beter. internationale wanneer bijvoorbeeld score leren vierde afwenden. steeds beter wordt combinatie proeven dat Vandaag de pas voor

EK op het Vizier

kwalificeren, kan uiteindelijk hoopt morgen vroeg. individuele kan kunnen me blijft nog meer proef pieken. van goed, maar op doel door zo in opnieuw natuurlijk haar gemaakt.” uiteindelijke Een te niet galop Tolbert de mag kritisch. hij heel Toch wordt nog hij nog blijven drafgedeelte te en de de in was Daarin is amazone juich bewegen.” die maar Cornelissen, te foutje “Het voor zodat meer het achterhand naar is EK bijgestaan Westerink, blijven, boven Adelinde instructrice wel om de ik “Het beter. stap

voor Dalsen, PR Van Boers derde Johnson. Just Dominique Arnd Dalsen met van / Bronkhorst www.arnd.nl Foto:

KWPN’er de en uit de Tolbert keer in Just gaf De galopverruimingen. vierde juryleden rijdt, zowel PR. links kwijt viel en konden nieuw amazone, kwam als veel score een bleef Johnson Vooral die een Dominique op. rechts was haar 70%-grens. de voor op onder draf- van 70,848% jurylid landenproef in internationale en de tienjarige De met ging Boers Kiki positief De achten met 7,5-en Dalsen over de 70%. eerste de wedstrijd er met de voor schouderbinnenwaarts ook G Voor 69,970%. net Kiki

Arnd met Boers top Kiki G. Foto: Esmee / vijf Bronkhorst www.arnd.nl

Nederlandse

naar start. en de 69,758% Sophie neer. vijf zette 69,727% vier een Nederlandse eerste Kevita was (v. hengst amazones. de Negro) Raaijmakers score eindigden Ook op en Norel Het Gotcha-Utopia (v. Ziësto) KWPN-goedgekeurde internationale met Kebie van voor combinatie van de stuurde

Uitslag.

Horses.nl Bron: