CDI Troisdorf: Filion in GPS opnieuw tweede achter Verboomen, zusjes Niessen scoren bij de jeugd

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
CDI Troisdorf: Filion in GPS opnieuw tweede achter Verboomen, zusjes Niessen scoren bij de jeugd featured image
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de Grand Prix Spécial op CDI Troisdorf is Dominique Filion met The Boss (v. Boston) opnieuw op de tweede plaats geëindigd. Justin Verboomen pakte, net zoals in de Grand Prix, de overwinning. In het zadel van Djembé de Hus (v. Damon Hill) reed hij 73,107% bij elkaar. Bij de jeugd waren er successen voor de zusjes Niessen. Feline Niessen sloot haar internationale debuut bij de junioren winnend af en Esmae Niessen werd met haar EK-pony Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) tweede in de individuele proef voor pony’s.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like