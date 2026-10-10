CDI Troisdorf: Frederic Wandres en Fred winnen ook Grand Prix Spécial na succesvol debuut

Savannah Pieters
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CDI Troisdorf: Frederic Wandres en Fred winnen ook Grand Prix Spécial na succesvol debuut featured image
Frederic Wandres. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Frederic Wandres heeft er met Fred (Tannenhof’s Fahrenheit x Dimaggio) een nieuw internationaal Grand Prix-paard bij. De Duitse ruiter won zaterdagmiddag in Troisdorf de Grand Prix Spécial met de twaalfjarige Hannoveraanse ruin, die met 71,447% werd beloond. Een dag eerder had het duo ook al de driesterren Grand Prix op zijn naam geschreven. De Grand Prix Kür onder kunstlicht kwam zaterdagavond op naam van de Belgische Amandine Prevost en Quaterdance (Quaterback x Expose).


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