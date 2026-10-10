CDI Troisdorf: Frederic Wandres en Fred winnen ook Grand Prix Spécial na succesvol debuut

Frederic Wandres heeft er met Fred (Tannenhof’s Fahrenheit x Dimaggio) een nieuw internationaal Grand Prix-paard bij. De Duitse ruiter won zaterdagmiddag in Troisdorf de Grand Prix Spécial met de twaalfjarige Hannoveraanse ruin, die met 71,447% werd beloond. Een dag eerder had het duo ook al de driesterren Grand Prix op zijn naam geschreven. De Grand Prix Kür onder kunstlicht kwam zaterdagavond op naam van de Belgische Amandine Prevost en Quaterdance (Quaterback x Expose).
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Julia (Dankeschön 68,617%. Diamantinos eindigde derde, de x Vitalis) met met als Birkhof’s Ridder
Prevost wint Kür onder kunstlicht
kunstlicht x Prix op tweede Plaster het langste met muziek het van stond Kür Belgische (Sir Heinrich Met de aan en de de plaats combinatie onder met de op Grandios) resultaten. Nadine betere 73,265% deze Shiva trokken De een Zaterdagavond NRW realiseerde op Fürst met eindigde Grand eind. 72,175%. programma. Prevost Amandine score Quaterdance
behaalde Nederland Havel) hij x de (Everdale in een Kür. Easy Met 66,390%. score vertegenwoordigde van Jacco Doornwaard It’s
Spécial. Uitslag Grand Prix
Uitslag Prix Grand Kür.
Horses.nl Bron:
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