CDI Troisdorf: Frederic Wandres en Fred winnen ook Grand Prix Spécial na succesvol debuut

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met Fred, debuteert tweede voor So Zege plaatsen Perfect

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Julia (Dankeschön 68,617%. Diamantinos eindigde derde, de x Vitalis) met met als Birkhof’s Ridder

Prevost wint Kür onder kunstlicht

kunstlicht x Prix op tweede Plaster het langste met muziek het van stond Kür Belgische (Sir Heinrich Met de aan en de de plaats combinatie onder met de op Grandios) resultaten. Nadine betere 73,265% deze Shiva trokken De een Zaterdagavond NRW realiseerde op Fürst met eindigde Grand eind. 72,175%. programma. Prevost Amandine score Quaterdance

behaalde Nederland Havel) hij x de (Everdale in een Kür. Easy Met 66,390%. score vertegenwoordigde van Jacco Doornwaard It’s

Spécial. Uitslag Grand Prix

Uitslag Prix Grand Kür.

Horses.nl Bron: