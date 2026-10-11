CDI Troisdorf: Van Egdom en Giethoorn op het podium

Op de laatste dag van het internationale dressuurconcours in Troisdorf hebben de Nederlandse jeugdamazones weer goed gepresteerd. Young rider Jamie van Egdom kwam met haar paarden op plek twee en drie uit. Bij de junioren werd Maud Giethoorn tweede. Ook Sissy Gijssen en Jayda Vermeer deden goede zaken.

Young riders: Jamie van Egdom met twee paarden in top drie

In de individuele proef voor young riders kwam de zege op naam van de Duitse Anna Nesheim en Valdividan W (v. Veneno), met een score van 67,108%. De tienjarige Rheinlander komt uit de fokkerij van Herbert Werth en is een halfbroer van Bundeskampioen Vogue (v. Vitalis) en BuCha-finalist Global Hope (v. Global Player OLD).

Plaatsen twee, drie en vier in deze vijf combinaties tellende rubriek werden in beslag genomen door Nederlandse amazones. Jamie van Egdom reed Dancing Soulmate (v. Jazz) met 65,539% naar de tweede plaats en Secret Expression (v. Expression) met 65,49% naar de derde plaats. Sissi Gijsen en Lotus Elan J2L (v. Ferdeaux) volgden met 64,804% op vier.

Junioren: Maud Giethoorn tweede

Bij de junioren was er een mooie tweede plek voor Maud Giethoorn en de door J. van de Wiel gefokte KWPN-ruin Mercuriusyade NVDW (v. Feel Good). Giethoorn scoorde 67,225%. De winst in deze rubriek was voor de Duits Ava Lia Rodloff en de Hannoveraner Ibkarom (v. Asgard’s Ibiza). Zij reed naar 69,020%. Jayda Vermeer werd vierde met haar KWNP’er Kendrick (v. Eye Catcher).

Inter I

Bij de senioren was de Intermediair I kür op muziek nog op zondagmiddag. Deze werd gewonnen door Julia Grosse Geldermann. Met de achtjarige Dream-Date (v. Blue Hors Dreamline) scoorde de Duitse 67,598%. Ze werd op de hielen gezeten door de Deense Sissel Bille Jakobsen, die met Dune NEC (v. Hesselhoej Donkey Boy) op 67,353% eindigde.

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Bron: Horses.nl