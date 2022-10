CDI Troisdorf: Yasmin Westerink wint individuele proef

Yasmin Westerink is met Dibert L (Vivaldi x Balzflug) goed op dreef op CDI Troisdorf. Gisteren werd het duo tweede in de landenproef voor junioren en vandaag in de individuele proef ging er nog een schep bovenop. De score van 70,706% betekende de eerste plaats en daarnaast een nieuw persoonlijk record.