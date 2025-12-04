CDI Vilhelmsborg: Anne-Mette Strandby Hansen en Myou de Jeu derde in PSG-debuut met dik 70%

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
CDI Vilhelmsborg: Anne-Mette Strandby Hansen en Myou de Jeu derde in PSG-debuut met dik 70% featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Deense amazone Anne-Mette Strandby Hansen is met de door Emmy de Jeu gefokte Myou de Jeu (v. Revolution) als derde geëindigd in de CDI1* Prix St. Georges in Vilhelmsborg. Voor het duo betekende het hun internationale debuut op dit niveau. Het optreden van Mette Sejbjerg Jensen met de voormalig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden Hesselhøj Down Town (v. Hesselhøj Donkey Boy) verliep daarentegen verre van ideaal: de hengst staakte meerdere keren, raakte zichtbaar gespannen en liep tegen grote fouten aan, waarna de amazone besloot af te groeten.

