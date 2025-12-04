De Deense amazone Anne-Mette Strandby Hansen is met de door Emmy de Jeu gefokte Myou de Jeu (v. Revolution) als derde geëindigd in de CDI1* Prix St. Georges in Vilhelmsborg. Voor het duo betekende het hun internationale debuut op dit niveau. Het optreden van Mette Sejbjerg Jensen met de voormalig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden Hesselhøj Down Town (v. Hesselhøj Donkey Boy) verliep daarentegen verre van ideaal: de hengst staakte meerdere keren, raakte zichtbaar gespannen en liep tegen grote fouten aan, waarna de amazone besloot af te groeten.
die is noteerde Franklin) Francisca-D ze vierde Georges pas Camilla eigen van de internationale internationale mei de Prix I. start. Lichte (v. de debuteerden plaatsten Hagen Stubberup, ging juryleden nieuw het neerzette. in persoonlijk wonnen de unaniem als kop. in ze sterk zowel 73,48%. In Lærke Lærke record in en De Alle optreden overwinning Intermédiaire naar een duo een Tour; Met aan hun september Francisca-D voor Vilhelmsborg St. Stubberup drie publiek
drie Top
de niveau deel De met galoptour genoegen merrie VH leiding viel vooral in de debuut Guardia WK-finaliste liep eruit gingen waarbij DWB-geregistreerde Jeu Franklin). Plek Hansen naar moesten uiteindelijk gefokt lange 70,735%, de Emmy proef 71,079%. door De Het sprong. (v. ten een de zien, derde Strandby twee Jeu. Eric Myou maar Martinez aan de dit constante liet op en Francesca haar plaats. nemen met aan is zeer duo tijd en
parten speelt Town Spanning Down
moment 60%. de bij waarop lijn de en het score proef voor de binnenkomen staken, zette Op die Hesselhøj Tour. vlak de stoppen. jaar in hengst Sejbjerg Lichte dat later Onderweg De internationale maar storingen, in de meerdere Jensen en te debuut zilver voort. ernstige Down echter amazone wereldkampioen stond de al Vilhelmsborg nog Voor als laatste rustig volgden het begon het Town, besloot boven vijfjarige te was 2021 werd veroverde, een bleef net
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.