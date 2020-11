CDI-W Frankfurt geannuleerd, competitiefinales bij Linsenhoff thuis

Het Frankfurter Festhallen-concours van familie Rath-Linsenhoff, dat in dit coronajaar ook een wereldbekerkwalificatie wilde organiseren, is nu alsnog geannuleerd. De finales van de nationale competities (Nürnberger Burg-Pokal, Louisdor Cup en Piaff Förderpreis) verhuizen Gestüt Schafhof, de thuisbasis van familie Rath-Linsenhoff.

“We waren lange tijd optimistisch en hebben alles geprobeerd, maar de coronasituatie van dit moment maakt het onmogelijk om te plannen. Een concours in de Frankfurter Festhallen compleet zonder publiek is voor ons niet voor te stellen. Zodoende moeten we het concours helaas nu alsnog annuleren”, aldus Matthias-Alexander Rath.

Wereldbeker dressuur op losse schroeven

De Wereldbekerfinale mennen is al officieel afgezegd. De kans is groot dat dat ook voor springen en dressuur gaat gelden. Een wereldbekerkwalificatie staat nog gepland: in het Oostenrijkse Salzburg. De organisatoren van die wedstrijd zijn vastberaden om het concours plaats te laten vinden.

Finales op Schafhof

Familie Rath-Linsenhoff zorgt er wel voor dat de finales van de prestigieuze jonge paarden-wedstrijdseries (Nürnberger Burg-Pokal en Louisdor Cup) en de finale van de Piaff Förderpreis (voor jonge dressuurruiters) kunnen plaatsvinden. Niet in Frankfurt, maar op Gestüt Schafhof in Kronberg. In hetzelfde weekend als het Frankfurter concours gepland stond: van 17 tot en met 20 december.

Bron: Horses.nl/Persbericht