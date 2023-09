CDI Waregem succesvol voor Nederlandse dressuurruiters

Naast het Europees Kampioenschap dressuur in Riesenbeck wordt er in Waregem een CDI3* verreden. Floor van Kempen en Karen Nijvelt houden hier de Nederlandse eer hoog en werden vierde en vijfde in de Special. Linda Verwaal en Hennie Roffel wisten te scoren in de Inter I en ook de Nederlandse jeugdruiters zijn succesvol.

Floor van Kempen zette in de Grand Prix het beste Nederlandse resultaat neer en was in de Special opnieuw Nederlands sterkhouder. Met de 13-jarige Geronimo (v. Bordeaux) werd de amazone vijfde in de Grand Prix (67.696%) en vierde in de Special (67.468%). Karen Nijvelt deed ook goede zaken in de Special en werd met Darwin (v. Maestro) vijfde (66.386%). Linda Verwaal werd met Eros tweede in de Inter I. De amazone stuurde de 14-jarige Rhodium-zoon naar 69.941%. Hennie Roffel kwam met Remy Martin Tkj (v. Alwin) aan start en werd met 68.206% zesde.

Nederlandse jeugdruiters

Naast de successen op het hoogste niveau deden ook de Nederlandse jeugdruiters goede zaken. Bij de pony’s was het Britt Kikkert-Van Der Linde die zich als tweede mocht opstellen in de prijsuitreiking van de teamtest. De jonge amazone reed de pony Nur Fuer Dich naar 69.571%. Kate Jansen wist ook een top vijf klassering te noteren en werd met de pony Fs Mr. Magic vierde. Bij de junioren was het Kebie Raaijmakers die het beste Nederlandse resultaat neerzette door Kevita (v. Negro) naar 68.333% te sturen. Dit was goed voor de tweede plaats achter Xyliana de Rover, die naar precies 70% reed.

Bron: Horses.nl