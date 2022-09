CDI Waregem: Yasmin Westerink en Sanne van der Pols winnen kür op muziek

Op het CDI Waregem stond vandaag de kür op muziek voor de jeugdruiters op het programma. De Nederlandse ruiters rijden al het hele concours sterk en ook in de kür waren er meerdere overwinningen. Yasmin Westerink sluit de junioren-reeks af met een tweede overwinning en Sanne van der Pols scoorde een hattrick bij de Young Riders.

In de kür op muziek was Yasmin Westerink een klasse apart. Westerink sloot de junioren-rubrieken af met haar tweede overwinning. Donderdag won ze al de team test met Dibert L (v. Vivaldi) en vandaag won ze de kür op muziek met 75.842%. Yasmin Westerink en Rowena Weggelaar waren dit concours erg aan elkaar gewaagd. Donderdag eindigde Weggelaar nipt op de tweede plaats en gister wist ze de individuele proef voor Westerink te winnen. In de kür op muziek werd het wederom een tweede plaats. In het zadel van Don Quichot (v. United) reed Rowena 74.808% bij elkaar. Ook bij de andere jeugdrubrieken was er vandaag Nederlands succes.

Sanne van der Pols in vorm

Bij de Young Riders kwamen maar drie combinaties aan start waarvan twee voor Nederland. Axelle Berende mocht de spits afbijten. Met haar troef Hiolito (v. Uphill) reed ze 66.542% bij elkaar en werd daarmee derde. Sanne van der Pols wist de kür op muziek te winnen en heeft daarmee alle drie de rubrieken gewonnen. Cuvanck PP (v. Downtown) stond er fijn aan en van der Pols reed naar het winnende percentage van 72.950%.

Sissi Gijssen derde bij pony’s

Ook in de kür op muziek bij de pony’s was er Nederlands succes. Sissi Gijssen wist hier met haar pony New Star 8 (v. Hahn) naar de derde plaats te rijden. Haar kür leverde 74.392% op. Ook Claire Vermaes en Kyra Hingstman eindigden in de top vijf. Claire Vermaes deed dit door Matcho D van Prinsenhof’s (v. Kulberg’s Lancelot) naar 73.550% te sturen. Kyra Hingstman en Goldwyn (v. Goldn Rock) maakten de top vijf compleet met 73.375%.

Uitslag Junioren

Uitslag Young Riders

Uitslag Pony’s