CDI3* Grand Prix Ermelo voor Freese en Total Hope, Fry heeft er nog een GP-paard bij

De driesterren Grand Prix op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo is gewonnen door Isabel Freese en Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro). Freese stuurde de elfjarige hengst naar 74,391%. Opvallender misschien nog wel is het internationale Grand Prix-debuut van Especial (Everdale x Vivaldi) met Charlotte Fry. Dat leverde met 73,044% en de tweede prijs op. Daarmee is Fry op dit moment met acht (!) paarden internationaal Grand Prix geklasseerd.

De pas negenjarige Especial liep twee internationale Lichte Tour-wedstrijden (Exloo in 2021 en Lier in 2022) en maakte dit voorjaar de overstap naar het hoogste niveau. In Ermelo liet hij zien over veel talent voor het piaffe- en passagewerk te beschikken. Fry heeft er in ieder geval weer een talent voor de toekomst bij. Twee juryleden plaatsten de combinatie aan kop, bij twee juryleden werden ze tweede en bij het vijfde jurylid derde. De scores varieerden van 71,630% tot 74,348%.

Total Hope

Isabel Freese met Total Hope OLD. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Total Hope OLD, die in 2018 en 2019 in Ermelo present was voor het WK Jonge Dressuurpaarden, liep een vergelijkbare score met proeven van eerder dit jaar. Was hij foutloos gebleven in de serie om de twee, waar nu een dikke onvoldoende voor werd genoteerd, was hij hoogstwaarschijnlijk over de 75% gegaan.

Spanjaarden scoren

Voor de Spanjaard Borja Carrascosa en Sir Hubert B (Sir Heinrich x Florestan I) was er met 71,609% een derde plaats én een dik PR. De ruin, in 2018 met 100.000 euro de veilingtopper op de Westfaler veiling, loopt sinds dit jaar op het hoogste niveau, met 70,283% als hoogste score. Op vier ook een Spanjaard; Juan Antonio Jimenez Cobo met Quartar (Quantensprung x Laurentio) met 70,87%.

Beste Nederlandse

Floor van Kempen eindigde als beste Nederlandse net buiten de prijzen op de negende plaats. Met Geronimo (Bordeaux x Gribaldi) liet ze een score van 68,739% optekenen.

Bron: Horses.nl