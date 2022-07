CDI3* Grand Prix Falsterbo voor Patrik Kittel en Forever Young

Patrik Kittel heeft in Falsterbo de CDI3* Grand Prix met zijn toekomsttalent Forever Young HRH (Fürst Fugger x Don Bosco) gewonnen. De Zweedse ruiter stuurde de tienjarige merrie met 76,065% naar een persoonlijk record. Met die score nam hij precies zes procent voorsprong op de nummer twee.

Forever Young liep vorig jaar één internationale Grand Prix en Falsterbo is haar vierde concours van dit jaar. Op Indoor Brabant liep ze met 82,50% naar de derde plaats in de wereldbeker-kür en in mei won ze zowel de Grand Prix als de kür van de drie sterren-tour in Compiègne.

In Falsterbo werden Kittel en Forever Young door alle vijf de juryleden unaniem aan kop geplaatst. De tweede prijs werd uitgereikt aan Charlotte Jorst, die met haar routinier Kastel’s Nintendo (Negro x Monaco) 70,065% liet optekenen.

