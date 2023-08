CDI3* Grand Prix Spécial Ermelo prooi voor Freese en Total Hope

Tijdens het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Ermelo wordt ook een CDI3* Grand Prix uitgeschreven. Charlotte Fry debuteerde met Especial (Everdale x Vivaldi) en klasseerde hiermee haar achtste internationale Grand Prix paard. In de Spécial stond de Everdale-zoon er nog een slag fijner aan en werd opnieuw tweede achter Isabel Freese met Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro). Zij wonnen de Special met ruim 75%.

De score van 75.681% betekende ook gelijk een nieuw persoonlijk record voor Freese en de Totilas-zoon Total Hope OLD. Met scores variërend tussen de 73.085% (jurylid bij M) en 77.766% (jurylid bij B) werd de Noorse amazone door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. De hengst is gefokt door Christine Arns-Krogmann en in eigendom van Lone Boegh-Hendriksen en Paul Schockemöhle. De hengst toonde veel gemak in de ring waarbij de hengst nog een stukje meer ontspanning zou mogen hebben.

Top drie

De pas negenjarige Especial liep slechts twee internationale Lichte Tour-wedstrijden (Exloo in 2021 en Lier in 2022) en maakte dit voorjaar de overstap naar het hoogste niveau. De ruin schudt met gemak de moeilijkste oefeningen uit zijn mouw waarbij hij veel talent voor de piaffe en de passage laat zien. De score in de Spécial kwam uit op 72.234% en een tweede plaats. Voor de Spanjaard Borja Carrascosa en Sir Hubert B (Sir Heinrich x Florestan I) was er met 71.553% opnieuw een derde plaats én net als in de Grand Prix een dik PR.

Geert Jan Raateland kwam als enige Nederlander aan start en reed VMF Chardonnay (v. Westpoint) met precies 70% naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl