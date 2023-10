CDI3* Kür op muziek Indoor Friesland voor Emmelie Scholtens met nieuwe troef

De winnares van gisteren, Marieke van der Putten, besloot om de Special te rijden en zodoende was het zeker dat de kür op muziek een nieuwe winnaar zou kennen. Niemand minder dan Emmelie Scholtens wist de Grand Prix kür op muziek op Indoor Friesland te winnen. De amazone stuurde haar nieuwe troef Glory Days (v. Jazz) naar ruim 72% en wist zo Diederik van Silfhout en Isabel Cool voor te blijven.

Emmelie Scholtens stuurde de 12-jarige Glory Days met 72.565% naar de overwinning in de CDI3* kür op muziek op Indoor Friesland. De stap was nog wat gespannen en ook de pirouettes verliepen niet helemaal soepel maar daar tegenover stonden hoge cijfers voor ondermeer de appuyementen en de wisselseries. Al met al een geslaagd debuut voor de combinatie in de koningsklasse op het internationale toneel.

Diederik van Silfhout reed zijn Filius Apache (v. Apache) met 72.295% naar de tweede plaats. De zoon van Apache kreeg gisteren in de Grand Prix te kampen met de nodige spanning en dat leek vandaag, afgezien van het laatste halthouden, een stuk beter. De combinatie kreeg hoge cijfers voor stap, pirouettes en de piaffe-passage tour. De Belgische Isabel Cool verstoorde een compleet Nederlands feestje en werd met Herr Charmeur Coolhorses (v. Charmeur) derde voor Jeanine Nieuwenhuis met Jack Black WW (v. Hofrat).

Uitslag

Bron: Horses.nl