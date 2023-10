CDI5* Herning laatste wedstrijd voor 19-jarige Blue Hors Zack

De negentienjarige KWPN-hengst Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) gaat binnenkort met sportief pensioen. Dit maakte zijn Deense dressuuramazone Nanna Skodborg Merrald vandaag bekend. De door Bas Wilschut uit Bosschenhoofd gefokte hengst kwam in februari dit jaar voor het laatst in de ring en loopt op CDI5* Herning zijn laatste internationale wedstrijd.

Blue Hors Zack brak internationaal door onder de voormalige stalruiter van Blue Horse Daniel Bachmann Andersen. Na successen in de Lichte Tour debuteerde het duo in het voorjaar van 2017 in de internationale Grand Prix en wonnen ze onder andere in Darmstadt-Kranichstein zowel de Grand Prix als de kür. Ook namen ze twee keer succesvol deel aan de Wereldbekerfinale. In de editie van 2018 in Parijs eindigde het duo als zevende, in 2019 was er in Gothenburg een vierde plek met 85,468% in de kür. Ander hoogtepunt in hun carrière was de Wereldbekerkwalificatie van Den Bosch in 2019. Op zijn geboortegrond liep Blue Hors Zack naar de overwinning in de kür op muziek.

Succesvolle laatste jaren onder Nanna Skodborg Merrald

Onder Daniel Bachmann Andersen liep hij twee internationale kampioenschappen voordat Nanna Skodborg Merrald in 2021 de teugels overnam. In eerste instantie leek het erop dat de toen 17-jarige hengst met sportief pensioen zou gaan maar dit kwam nog te vroeg. In 2021 debuteerde de combinatie op CDI Le Mans en samen reden ze nog naar een aantal fraaie klasseringen. Ze wonnen hun internationale debuut en werden derde in Hagen en Compiègne. Op de Olympische Spelen van Tokio werden ze vierde met het Deense team en individueel elfde in de kür op muziek. Het jaar erop wonnen ze in Herning en dit jaar reden ze de wereldbekerwedstrijden van Amsterdam en Göteborg. Blu Hors Zack gaat na CDI5* Herning met sportief pensioen.

Stempelhengst in de fokkerij

Ook in de fokkerij drukt Blu Hors Zack zijn stempel. Een van zijn meest bekende nakomelingen was misschien wel de inmiddels overleden Glock’s Zonik, die onder Edward Gal succesvol was op het hoogste niveau. Zijn Oldenburger zoon Blue Hors Zepter pakte onder Nanna Skodborg Merrald het zilver in de Special op het EK dressuur in Riesenbeck dit jaar en werd vierde in de kür op muziek. De inmiddels geruinde Sezuan won onder Dorothee Schneider het kampioenschap jonge dressuurpaarden als vijf, zes- en zevenjarigen en Nanna Skodborg Merrald heeft nog een heel rijtje met Zack-nakomelingen in de internationale sport lopen.

Bron: Horses.nl