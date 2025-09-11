CDIO 5* Compiègne niet op de kalender in 2026

Het CDIO 5* van Compiègne zal in 2026 niet plaatsvinden. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door diverse Franse ruitermedia, waaronder GrandPrix.info en DressProd. Volgens Monique Marini, voorzitster van de organiserende vereniging Compiègne Equestre, kampt het evenement met aanhoudende moeilijkheden bij het vinden van voldoende sponsors en met problemen rond de mobilisatie van vrijwilligers.

Het evenement was in voorgaande jaren een vaste etappe van de FEI Nations Cup Dressage Series. Het wegvallen van Compiègne in 2026 betekent dus niet alleen het verlies van een hoog aangeschreven concours, maar ook een verschuiving binnen de Nations Cup-serie, waarbij de FEI mogelijk een andere etappe moet bevestigen of de reeks met één wedstrijd minder zal rijden.

Het CDIO 5* in Compiègne, dat sinds 2016 jaarlijks werd georganiseerd, zou in 2026 zijn tiende jubileumeditie hebben gevierd. Hoewel de officiële website van Compiègne Equestre nog geen 2026-kalender heeft gepubliceerd, bevestigen zowel GrandPrix als DressProd dat de wedstrijd in 2026 niet doorgaat. Daarmee komt er, althans tijdelijk, een einde aan een toonaangevende internationale dressuurwedstrijd die in korte tijd veel aanzien verwierf.

