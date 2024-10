CDIU25 Herning: Milou Dees met ruim 75% naar tweede plaats in kür op muziek

Herning is dit weekend het toneel voor de eerste Wereldbeker dressuur van het seizoen maar daarnaast worden er ook verschillende jeugdrubrieken verreden. In de CDIU25 kür op muziek kwamen Milou Dees en Quinty Vossers voor Nederland in de baan. Dees stuurde haar eigen Francesco (Florencio x Krack C) met ruim 75% naar de tweede plaats terwijl Vossers Infenro (v. Everdale) met dik 72% naar de zesde plaats reed. De overwinning ging naar Denemarken in de vorm van Sophia Ludvigsen met Blue Hors Quintana (v. Quantensprung).