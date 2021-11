CEDWG: Richenhagen voor voorzitterschap FEI Dressuurcommissie

De Centraal Europese Werkgroep Dressuur (CEDWG) spreekt zich uit over hun favoriete kandidaat Martin Richenhagen als nieuwe voorzitter voor de FEI Dressuurcommissie. De Oostenrijkse voorzitter van de CEDWG, Elisabeth Max-Threurer, benadrukt dat alleen Richenhagen, met betrekking tot gedragsregels van officials (Officials Code of Conduct), aan de hoge eisen voldoet. Deze Centraal-Europese werkgroep is een vereniging van toernooiorganisatoren met als deelnemende landen Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen.