Europees kampioen Champ of Class is met wedstrijdpensioen. De inmiddels zestienjarige ruin is na een topsport carrière onder Sanne Vos, Lisanne Zoutendijk, Valentina Pistner en Johanna Kullman met pensioen gegaan.

In 2009 ontdekten Coby van Baalen en Tim Coomans destijds Champ of Class op de Westfaalse Elite veiling en kochten de Champion de Luxe-nazaat voor 11.000 euro. Champion de Luxe werd door Van Baalen gekoppeld aan Sanne Vos. Dit duo won in 2011 teamzilver op het Europees kampioenschap. In 2012 was er opnieuw teamzilver en daarnaast individueel goud en zilver in de kür op muziek.

Zoutendijk

Nadat Sanne Vos de maximum leeftijd had bereikt om in het ponyteam te komen werd Champ of Class verkocht naar Lisanne Zoutendijk. Ook onder Zoutendijk was Champ of Class uitermate succesvol. Zo wonnen ze in 2012 op het Europees kampioenschap individueel brons en kür zilver en daarna in 2013 was er juist individueel zilver en kür brons.

Duitsland

Na een carrière met Zoutendijk werd Champ of Class verkocht naar de Duitse Valentina Pistner. Het lukte Pistner niet om te kwalificeren voor het EK 2015. In 2016 was Pistner te groot geworden voor de valkruin en werd hij verkocht naar Johanna Kullmann.

Forever home

Na afgelopen jaar een derde plaats te hebben behaald op de Duitse kampioenschappen heeft Kullmann besloten om Champ of Class met pensioen te laten gaan. De familie Kullman wil Champ of Class na zijn succesvolle carrière een ‘forever home’ bieden.

Bron: Horses.nl/Eurodressage