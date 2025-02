Chantal van Lanen na negen jaar weer terug in internationale dressuur

Chantal van Lanen won zaterdag de Intermédiaire A en een dag later de Intermédiaire II (lees hier meer) in de vijfde week van het Adequan Global Dressage Festival. Negen jaar geleden reed de amazone voor het laatst internationaal, toen met de Kelvin-zoon Revival.

“Het is een leuk verhaal, omdat mijn voormalig Grand Prix-paard Arthur nu van mijn vriendin Jill Irving is en dat heeft me naar Wellington gebracht. En Arthur heeft me ook naar King gebracht, want ze waren beide van eigenaar Rene (van Erp, red.). Ik ging King proberen en ik was gelijk verliefd. Zijn galop is enorm en zijn karakter is een elf op schaal van tien”, vertelt de amazone. Van Lanen gaat al tien jaar lang bij Irving op bezoek in Wellington, maar neemt dit jaar voor het eerst deel aan het AGDF.

Twee doelen

“King had een goede passage en pirouettes vandaag. Ik was het meest trots op de laatste AC-lijn, omdat ik de Grand Prix wil gaan doen en hij al z’n energie nog had. Hij is – net zoals ik – gek op de arena. We hebben voor de proef aan niet eens de baan verkend. Ik weet dat, zodra ik de ring in rijd, hij z’n oortjes erop doet en ervoor gaat.” Van Lanen heeft twee duidelijke doelen voor ogen in Wellington. Ze hoopt zich te kwalificeren voor de finale van de Lövsta Future Challenge in week 12 en wil graag naar nieuwe kür rijden op Friday Night Stars.

Bron: Horses.nl/GDF