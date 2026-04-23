Charlott-Maria Schürmann en Dante’s Pearl OLD naar 75,553% in GPS Hagen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Foto: Equitaris.de/Tanja Becker
Charlott-Maria Schürmann en de elfjarige Dante’s Pearl OLD (v. Dante Weltino OLD) zouden zich dit seizoen zomaar eens naar de top van de (Duitse) dressuursport kunnen ontwikkelen. Na de (nog iets zuinige) 73,652% in de Grand Prix, was er vandaag 75,553% in de Grand Prix Spécial op het Horses & Dreams-concours in Hagen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
