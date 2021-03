Charlotte Bredahl stopt als jurylid van FEI en USEF

Charlotte Bredahl heeft op Facebook bekend gemaakt dat ze haar werkzaamheden als USEF- en FEI-jurylid niet meer voortzet. Vorig jaar werd Bredahl geopereerd aan een hersentumor. ''Deze beslissing is niet gerelateerd aan de gezondheidscrisis van vorig jaar. Ik heb deze beslissing genomen na lang wikken en wegen.''

De 63-jarige geboren Deense wil zich focussen op haar taak om de ontwikkeling van jonge Amerikaanse ruiters bij de USEF te ondersteunen. ”In 2018 werd ik aangesteld als USEF Development Coach en die baan staat bij mij op nummer één. Naast het rijden heb ik altijd een passie gehad voor coaching, dus ik heb het geluk dat ik kan doen waar ik van hou.”

Bronzen teammedaille op Olympische Spelen

Bredahl reed zelf wedstrijden op het hoogste niveau. Haar wedstrijdcarrière begon in 1980 en ze heeft tot 2017 42 paarden in de Verenigde Staten uitgebracht. De Amerikaanse amazone reed vijf Grand Prix-paarden. In 1992 droeg ze bij aan de bronzen medaille die het Amerikaanse team behaalde op de Olympische Spelen in Barcelona.

‘Lachen was altijd het beste medicijn’

”Ik zal mijn geweldige collega-jurylden van over de hele wereld missen. Ik zal onze geweldige discussies missen waarin we allemaal van elkaar hebben geleerd. We hebben samen de wereld rondgereisd en niets verbindt ons meer dan deel uit te maken van een groot panel van juryleden. Lachen was altijd het beste medicijn als het stressniveau hoog was.”

Bron: Horses.nl/Facebook