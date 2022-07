Charlotte Dujandins WK-troef Imhotep niet naar Hartpury door koliek

Charlotte Dujardin zou dit weekend met Imhotep (Everdale x Vivaldi) deelnemen aan CDI Hartpury maar dat gaat niet door. De negenjarige KWPN-ruin, waarmee de Britse topamazone zich richt op het WK in Herning, heeft last van koliekverschijnselen.

“Helaas hebben we Imhotep moeten terugtrekken uit CDI Hartpury. Bij aankomst in Hartpury toonde hij milde signalen van koliek. Omdat zijn welzijn onze eerste prioriteit is, hebben we na veterinair advies de beslissing genomen om ‘Pete’ terug te trekken uit de wedstrijd”, aldus Chalotte Dujardin. “Hij is nu weer thuis, ziet er al veel beter uit en geniet van alle aandacht.”