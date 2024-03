Charlotte Dujardin: ‘Alive and Kicking is net een ballerina’

Charlotte Dujardin won gisterenavond op CDI Lier haar internationale Grand Prix-debuut met de tienjarige merrie Alive and Kicking (v. All At Once) met een score van 75,043%. "Ik ben erg trots op mijn paard. Ik wist eerlijk gezegd niet hoe het vandaag zou gaan. Ze heeft dit nog nooit eerder gedaan. Er waren veel ervaren Grand Prix-paarden en

het was een grote sterke rubriek met veel paarden erin", legt Charlotte Dujardin uit. De 3* Grand Prix bestond uit maar liefst 41 deelnemers.

“Ik kwam hier echt om ervaring op te doen. Het is de eerste internationale wedstrijd van dit seizoen. De belangrijkste taak voor mij als ruiter was om haar vertrouwen te geven om naar binnen te gaan en een fijne proef te lopen. En ik denk dat dat is gelukt. De laatste middellijn was helemaal mijn fout, ze houdt zo vaak halt op X, dus ze dacht dat ze klaar was en ik had zoiets van ‘oh nee we moeten nog door’. Het was helemaal mijn schuld. Maar afgezien daarvan ben ik zo blij, ik kon me niet veel meer wensen.”

Audrey Hepburn

Alive and Kicking danste door de arena, als een echte ballerina. “Ze is geweldig, ze is het liefste paard. Ze is dol op mijn dochter Isabella, ze is zo goed met haar en zo vriendelijk. Je kunt haar de hele dag knuffelen. Ik kocht ‘Audrey’ toen ze vier was. Ik heb nog nooit de Grand Prix Special met haar gereden, dus ik ben benieuwd hoe het zal gaan. Ze doet altijd haar best, haar werkwilligheid is geweldig en ze heeft altijd genoeg go om door te gaan. Ze is een lieve merrie en zo aardig. Ze is net een ballerina, een echte Audrey Hepburn.”

