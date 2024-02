Charlotte Dujardin debuteert met nieuw talent op CDI Lier

Niet alleen het debuut van Patrik Kittel en Jovian (Apache x Tango) vindt op CDI Lier plaats, ook Charlotte Dujardin maakt daar het internationale debuut met de All at Once-dochter Alive and Kicking. De tienjarige Westfaler-merrie loopt in Lier mee in de Grand Prix en daarmee heeft Dujardin (naast Imhotep), weer een tweede paard op het hoogste niveau.

Dujardin bracht Alive and Kicking tot dusver een keer in de nationale Grand Prix uit, toen kwam er een veelbelovende score van 79,13% op het protocol te staan.

VSN-finalist

De merrie, thuis ook wel Audrey genoemd, werd op driejarige leeftijd achtste in de VSN-finale, toen nog met Kim Noordijk in het zadel. Vorig jaar reed Dujardin haar in een aantal Lichte Tour-proeven, maar liet de merrie ook uitbrengen door haar leerlinge Charlotte McDowall.

Bron: Horses.nl/Dressprod