Charlotte Dujardin: ‘Doel voor Parijs is goud’

De eerste, en tevens de laatste keer, dat het Britse dressuurteam goud won op een Europees kampioenschap was op het EK van 2011 in Rotterdam. Vandaag, 12 jaar later, was het opnieuw raak. Rotterdam was ook het eerste EK van Charlotte Dujardin, toen met Valegro. In Riesenbeck scoorde de publiekslievelinge met Imhotep (Everdale x Vivaldi) een nieuw PR van 82,422% en was daarmee ze de kopvrouw van het gouden Britse team.

“De ontspanning en het frame worden beter. Pete (de roepnaam van Imhotep, red.) heeft nog steeds momenten waarop het beter kan maar dat heeft allemaal met ervaring te maken. Voor een tienjarig paard en de weinige ervaring die hij heeft, is het gewoon geweldig!”, vertelt Charlotte Dujardin. “Normaal gesproken duurt het jaren en jaren om een paard op dit niveau te krijgen. Ik denk dat Pete misschien vier of vijf Grand Prix-proeven heeft gelopen voordat we naar het WK in Herning gingen. En voor het EK hier in Riesenbeck heeft hij maar drie wedstrijden gelopen. Als voorbereiding op een kampioenschap heeft hij eigenlijk wat meer kleinere wedstrijden nodig om ervaring op te doen. Maar nu gaat hij naar het EK en doet hij dit! Ik hou zielsveel van hem.”

Emotionele achtbaan

De amazone beleefde geen makkelijke aanloop naar het EK. “Toen ik hier aankwam was Pete reisziek en er waren complicaties om hier te komen vanwege het EU-papierwerk dat verkeerd was gedaan. Daardoor had Pete 19 uur gereisd, terwijl hij nog nooit zo lang gereisd heeft. Hij kwam aan met reisziekte, maar we hebben een geweldig team van dierenartsen en gelukkig ging het gauw weer goed met hem.” Dat was niet de enige tegenslag voor Dujardin, bij aankomst had haar zes maanden oude dochtertje Isabella koorts. “Ze was erg ziek en had hoge koorts. Daardoor heb ik maandag ongeveer een uur geslapen omdat ze zo slecht was. Het was voor mij een beetje een emotionele achtbaan deze week.”

Olympisch goud

De mindere voorbereiding weerhield Dujardin niet van presteren in de ring. Ze reed met Imhotep een topproef die beloond met 82,422%. “Aan het eind van de proef was ik echt heel emotioneel. Misschien omdat ik nu moeder ben. Dat is waar dressuur om draait: naar binnen rijden, het gevoel krijgen en de proef rijden van begin tot eind”, vervolgt de topamazone die niet lang hoeft na te denken over haar doel voor de Olympische Spelen in Parijs: “Goud!”

Bron: Persbericht