Charlotte Dujardin en Alive and Kicking winnen GP Hagen

Meerdere Parijs-kandidaten zijn afgereisd naar Horses & Dreams in Hagen waar vandaag bij Hof Kasselmann de eerste dressuurrubriek werd verreden. Daarin maakten Charlotte Dujardin en Carl Hester de dienst uit. In deze driesterren Grand Prix ging de zege naar Dujardin die de merrie Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) naar 74,848% reed.

Charlotte Dujardin rijdt met Alive and Kicking in Hagen haar tweede CDI, nadat het duo begin vorige maand in Lier debuteerde. In Lier werd hun Grand Prix beloond met 75,043% en vandaag kwamen de juryleden tot 74,848%. De combinatie toonde een foutloze proef met mooie piaffe, passage en overgangen daartussen. In de galoptour verscheen een negen (tevens de enige negen) op het protocol voor de mooi doorgesprongen en rechte serie wissels om de twee. Voor de klein gedraaide pirouettes verschenen meerdere achten. De stap leverde de ‘laagste’ cijfers op, daarin was de merrie wat gespannen.

Rentree En Vogue

Carl Hester maakte met En Vogue (v. Jazz), zijn troef van de Spelen in Tokio en het EK in Hagen in 2021, zijn terugkeer in de ring. De Jazz-zoon liep zijn laatste CDI vorig jaar juli in Hartpury (75,978%) en vandaag werd hun proef beloond met 72,761%. De combinatie toonde veel mooie onderdelen maar liet punten liggen bij het halthouden en achterwaarts, de stap en de wissel na de uitgestrekte galop.

Lexner naar PR

De derde plaats werd bezet door Sofie Lexner. Zij reed de Inoraline W (v. Johnson, gefokt uit de moeder van Scandic) naar 72,435%. Die score was goed voor een nieuw persoonlijk record nadat de combinatie vorige maand bij het internationale debuut in Herning naar 70,631% reed.

Ook 70+ voor Langehanenberg

De vierde combinatie die boven de 70% scoorde was Helen Langehanenberg met Magnanimous (v. Millenium). Na het debuut eerdere deze maand in Tolbert was hun tweede internationale Grand Prix goed voor 71,130%.

Debuut Ribbels

De enige Nederlandse combinatie in deze driesterren Grand Prix was Judith Ribbels met Galina (v. Bordeaux). Zij sloten hun internationale debuut af met 64,239%.

Uitslag

