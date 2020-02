Charlotte Dujardin komt ook naar de Brabanthallen

Nadat Charlotte Dujardin afgelopen maand al naar Jumping Amsterdam kwam met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall), heeft de Britse amazone nu nog een tripje naar Nederland op de agenda ingepland. De tweevoudig Olympisch kampioene komt ook met de elfjarige merrie naar The Dutch Masters (12-15 maart).

De 34-jarige amazone won de wereldbekerwedstrijd van London-Olympia en werd tweede in Lyon en Amsterdam met Mount St. John Freestyle en staat nu op een vierde plaats in de tussenstand.

Concurrent

Dujardin wordt gezien als één van de grootste concurrenten van titelverdedigster Isabell Werth tijdens de finale in Las Vegas. In Amsterdam was het verschil tussen de twee dressuurtoppers minimaal. Dujardin won in 2014 en 2015 de finale met haar toppaard Valegro (v. Negro). Het is de eerste keer dat Dujardin in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch te zien is.

Dujardin komt niet als enige Britse aan de start, ook Carl Hester komt naar de Brabanthallen samen met de U25 Europees kampioene van 2018, Charlotte Fry en Richard Davison.

Bron: Thedutchmasters