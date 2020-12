Charlotte Dujardin opent BK met 83% met Freestyle

Charlotte Dujardin was vandaag op de eerste dag van het Britse Kampioenschap in Hartpury oppermachtig met Mount St John Freestyle (v. Fidermark) met een score van 83,04%,. Dat was niet haar enige succes, ze zette ook met de KWPN-gefokte Gio (v. Apache) een mooi resultaat neer in de Grand Prix en eindigde met hem op de tweede plaats.

Dujardin kwam eerst aan de start met de negenjarige Gio en liet een expressieve en krachtige proef zien met de vos. De jury gaf in totaal een score van 79,100% voor de proef waarin de mooie bergop gereden drafappuyementen en de zeer scherp en correct gereden overgangen enkele van de hoogtepunten waren. Ook de fraaie passage en piaffe vielen op en ondanks een paar kleine balans-foutje en een fout in de eners, was het totaal ruim voldoende voor de tweede plek bij de prijsuitreiking.

Freestyle

Met Freestyle liet Dujardin een mooi gereden proef zien met de voor de merrie gebruikelijke power en balans. Het duo reed technisch een foutloze proef, maar had wel een paar oneffenheden in de piaffe. Met haar resultaat van 83,04% stond Dujardin met Freestyle bijna vier procent los van haar andere paard

Carl Hester

Tussen Dujardins Gio en Freestyle kwam Carl Hester aan de start met En Voque (v. Jazz). De Jazz-zoon scoorde eerder met Dujardin ook al eens boven de tachtig procent, maar kwam vandaag met een af en toe iets onzekere proef uit op 77,1%. Het duo had af en toe wat last van spanning, maar maakte geen grote fouten en eindigde op de derde plek.

Uitslag

