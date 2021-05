Charlotte Dujardin oppermachtig in GP Special

Met ruim zes procent voorsprong op de nummer twee zet Charlotte Dujardin de GP Special op haar naam. Met Gio (v. Apache) reed ze naar een unanieme overwinning met 81.426 procent.

Gareth Huges reed met Sintano van Hof Olympia naar 75.297 procent. Direct achter Huges kwam met 75.192 procent Emile Faurie met Dono di Maggio OLD (v. Dimaggio). Carl Hester werd vierde met de Nederlands gefokte En Vogue (v. Jazz). Zij scoorden 73.596 procent.

Op 12 april verbeterde Dujardin haar PR met Gio in Hartpury. Daar werd het duo beloond met 82%. Dujardin is goed in vorm, een dag eerder won Dujardin de Grand Prix met Gio. Met Mount st John Freestyle werd ze tweede in deze rubriek.

Bekijk hier de hele uitslag.