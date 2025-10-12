Charlotte Dujardin terug in de Grand Prix: 73,739% met Hermès-neefje Brave Heart

Rick Helmink
Charlotte Dujardin terug in de Grand Prix: 73,739% met Hermès-neefje Brave Heart featured image
Charlotte Dujardin. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Charlotte Dujardin heeft haar rentree gemaakt in de internationale Grand Prix. Op CDI Heckfield won de Britse amazone haar eerste Grand Prix na de schorsing met 73,739% (71,413-74,783%). Dujardin had in Heckfield de door Titan en Shirley Wilaras gefokte Brave Heart (Bordeaux x Tuschinski) mee van Ellen McCarthy.

