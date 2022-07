Charlotte Dujardin ’test’ toekomstig toppaard in Hartpury

Charlotte Dujardin heeft een heel rijtje toekomstpaarden thuis op stal staan. Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) is daar een van. De achtjarige merrie, die als als driejarige nog achtste werd in de VSN Trofee finale, is volledig in eigendom van Dujardin zelf. Eerder dit jaar won de combinatie al hun Lichte Tour debuut met dik 76%. Tijdens het CDI Hartpury nam Dujardin haar toekomstige ster mee en scoorde 79.17% in de Prix St George.

Het was pas de derde wedstrijd voor Alive And Kicking. Op donderdag begonnen ze het CDI Hartpury met een overwinning in de kwalificatieproef van 75.88%. Tijdens de gala-avond op zaterdag stond de finale op de planning. Op de beroemde klanken van How to Train your Dragon reed Dujardin haar merrie naar ruim 79%. Vooral de galoptour leverde hele hoge cijfers op. ‘Charlie’ zoals de merrie wordt genoemd op stal, zal nu verder opgeleid worden voor de Grand Prix.

Bron: Horse&Hound