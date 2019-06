Charlotte Dujardin viert comeback Freestyle met persoonlijk record

Na haar indrukwekkende optreden op de Wereldruiterspelen in Tryon verscheen Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) niet meer in de ring. In Bolesworth maakte de Hannoveraanse merrie haar rentree en sloot dat winnend af met 80,348%, direct een nieuw persoonlijk record. Daarmee lijkt de merrie op tijd in vorm voor de Europese kampioenschappen later dit jaar.

Waar de Nederlandse ruiters Geesteren op het programma hebben staan als observatiewedstrijd voor het EK in Rotterdam, reisden de Britten af naar Bolesworth. Hoewel de organisatie wegens de regen genoodzaakt was het evenement te sluiten voor publiek, slaagde Charlotte Dujardin er toch in er een schitterende dag van te maken. Een paar maanden doortreden heeft Mount St. John Freestyle goed gedaan en de merrie heeft duidelijk aan kracht gewonnen.

Imponerende Grand Prix

Vrijwel de gehele Grand Prix van Dujardin en Freestyle bestond uit hoogtepunten. De eerste uitgestrekte draf was grandioos en leverde zelfs een tien op. De merrie imponeerde in de appuyementen en passage, alhoewel in de eerste passage te zien is dat het haar nog wel aan ringervaring ontbreekt. Ze schrok en dat leverde een aantal dure onvoldoendes op. In de piaffes gaat Freestyle extra zitten, maar de overgang naar haar expressieve passage kan nog vloeiender. De galoptour verliep foutloos en leverde een hele reeks aan achten en negens op.

Erlentanz

Dujardin had nog een ijzer in het vuur: Erlentanz (Latimer x Benz). De Britse won onlangs de Grand Prix en de kür in Windsor en ook in Bolesworth toonde de Trakehner in uitstekende vorm te verkeren. Hoewel hij een zeer goede uitgestrekte stap heeft, mag hij meer sluiten in de verzamelde stap. De galoptour, en dat met name de pirouettes en changementen, zijn indrukwekkend. In de wissels om de pas sloop een fout en op de AC-lijn tussen de pirouettes in begon Erlentanz aan een reeks (ongevraagde) eners. Met 75,717% eindigde Dujardin op de derde plaats, net achter Gareth Hughes.

Teamkandidaat

In Compiègne was Hughes onlangs al goed onderweg met Classic Briolinca (Trento B x Royal), die op Nederlandse bodem bij Gebroeders van der Steen het levenslicht zag. De merrie heeft een fraai en charmant voorkomen en Hughes stuurde haar vriendelijk door de ring. Opvallend was dat het achterwaarts gaan keurig werd uitgevoerd en dat werd ook met een negen beloond. Verder toonde de merrie constant een mooie passage en fijn gedragen pirouettes. Met nog een foutje in de eners kwam Hughes uit op 75,761%.

Hester net buiten top drie

De master himself Carl Hester moest als eerste starter uiteindelijk genoegen nemen met 75,609% en de vierde plaats. Zijn Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) was fris, maar Hester verrichte top stuurwerk. De piaffe is een hoogtepunt en was terecht goed voor enkele negens. In de uitgestrekte stap had de ruin wat spanning en in de wissels om de pas kreeg Hester een fout. De overgang van galop naar draf duurde wat lang, maar verder was het galopgedeelte erg fraai.

Bron: Horses.nl