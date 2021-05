Charlotte Dujardin wint Grand Prix met Gio, MSJ Freestyle tweede

Charlotte Dujardin heeft haar zegereeks met de tienjarige Gio (Apache x Tango) voortgezet. De amazone won op het Britse CDI Wellington de Grand Prix met 79,130%. Met Mount St. John Freestyle (Fidermark I x Donnerhall) was Dujardin begonnen aan een proef van wereldklasse, maar een schrikmoment van de Hannoveraanse merrie kwam de combinatie duur te staan. Dat bracht hen op een totaal van 77,935%.

Dujardin reed Freestyle in de eerste groep de ring binnen. De merrie stond er scherper aan dan een paar weken geleden in het Duitse Hagen en liet onder andere bijzonder fraaie drafverruimingen en appuyementen zien. De eerste piaffe werd beloond met twee achten, een 8,5 en twee negens. Bij de tweede piaffe ging het mis. De merrie schrok van iets op de lange zijde en was pas weer bij de les na het aangaloppren. Dat leverde vier onderdelen met tweeën, drieën en vieren op. De galoponderdelen en de laatste piaffe-passagelijn leverden weer een hele reeks aan achten en negens op.

Negens en tienen voor Gio

Met Gio reed Dujardin een aansprekende proef, met de appuyementen en de piaffe-passagetour als hoogtepunten. Daarvoor konden de juryleden vele negens en zelfs enkele tienen kwijt. In de serie eners verloor de energieke ruin even zijn balans, wat een aantal vieren opleverde. De proef van Gio werd beoordeeld met scores tussen de 77,174% en 80,978%. Vier juryleden plaatsen de vos aan kop, het Finse jurylid Maria Colliander zag in zijn stalgenoot Freestyle de winnares.

Hester en En Vogue op drie

Carl Hester zette met En Vogue (Jazz x Contango) met 77,500% een dik persoonlijk record neer. De zwarte KWPN’er imponeerde met de appuyementen en passage (achten en negens) en met de pirouettes. Voor de pirouette naar links werden meerdere negens genoteerd, voor de pirouette naar rechts zelfs twee tienen. Er gingen punten verloren in het stapgedeelte en de tweede piaffe, waarin En Vogue wat spanning opbouwde. In de uitgestrekte galop sprong de ruin voor de wissel aan het einde van de diagonaal om en in de wissels om de pas gingen de laatste twee verloren. Al met al maakte de combinatie een al meer geroutineerde indruk dan in Hagen, waar ze tot 74,304% in de Grand Prix kwamen.

Fallatijn maakt indruk

Ook veel indruk maakte Laura Tomlinson met Fallatijn (Vivaldi x Cabochon). Voor een hoge(re) score had de hengst, die voorheen werd gereden door Theo Hanzon, meer gelaten en ontspannen mogen zijn, maar de kwaliteit voor het grote werk en dito scores is zeker in huis. Voor nu kwam de spanning vooral nog tot uiting in de piaffes. De proef leverde 67,652% op.

