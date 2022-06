Charlotte Dujardin wint Grand Prix Wellington met bijna 78%

Na het uitvallen van Carl Hester en de verkoop van Charlotte Dujardins Olympische partner Gio (Apache x Tango) is er toch nog hoop voor het Britse dressuurteam met het oog op het WK in Herning. Dujardin stuurde Imhotep (Everdale x Vivaldi) op het Britse CDI3* Wellington met 77,761% ruimschoots naar de overwinning in Grand Prix. Met die score ging ze bijna vijf procent over de score die ze bij het internationale debuut in Compiègne neerzette.