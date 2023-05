Charlotte Dujardin wint rentree met dik 77%

Na haar zwangerschapspauze en geboorte van haar dochter Isabella Rose maakte Charlotte Dujardin vandaag op CDI Windsor haar rentree in de ring. De Britse topamazone had zich geen mooiere comeback kunnen wensen: met Imhotep (Everdale x Vivaldi) scoorde ze 77,261% en won daarmee met ruime voorsprong de Grand Prix.

Voor de KWPN-ruin Imhotep is Windsor het pas zijn vierde CDI. Met Dujardin debuut de Everdale-zoon een jaar geleden in Compiègne, daarna liep hij in Wellington en vervolgens nam het duo in augustus deel aan het WK in Herning. Daar maakten ze deel uit van het Britse team dat zilver won. De score vandaag van 77,261% was net iets minder dan het persoonlijk record van 77,761%. Dat reden ze vorig jaar in Wellington bijeen.

Hughes tweede

Gareth Hughes, Dujardins teamgenoot van het WK in Herning, reed Classic Briolinca (v. Trento B) bij haar eerste outdoor CDI van dit jaar naar 75,435% en werd daarmee tweede. Bij haar laatste CDI vorig jaar in London, liep de KWPN-merrie in de korte Grand Prix naar 78,263%. Vandaag zaten er vele hoogtepunten in de proef, onder andere in de piaffe/passage-tour en de pirouettes, maar in de uitgestrekte stap en het laatste halthouden werden punten gemorst.

Faurie met PR op drie

Emile Faurie zorgde voor nog meer Brits succes in de top drie. In zijn derde internationale Grand Prix-proef met Bordeaux-dochter Bellevue reed Faurie naar de derde plaats met een nieuw persoonlijk record van 71,826%.

Bron: Horses.nl