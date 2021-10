Charlotte Dujardins Gio naar Annabella Pidgley

Annabella Pidgley heeft Gio (v. Apache) van Charlotte Dujardin gekocht. De Britse jeugdamazone, die onlangs met Kirsten Brouwers voormalige Grand Prix-paard Sultan des Paluds (v. Soliman) het Brits kampioenschap won en met de door Stephanie Kooijman opgeleide Dibert L (v. Vivaldi) reservekampioen werd, maakte de koop op instagram bekend.

“Ik ben superblij dat ik kan zeggen dat mijn familie de prachtige Pumpkin (Gio) van Charlotte Dujardin heeft gekocht. Om te zeggen dat dit een enorm voorrecht voor mij is, is een understatement en ik weet dat het een eer voor mij is om de teugels van zo’n iconisch paard in handen te krijgen”, liet de jonge amazone op instagram weten.

Bitterzoet

Ook Charlotte Dujardin kondigde de verkoop van haar Olympiade- en EK-paard via social media aan. “Het is met een bitterzoet gevoel dat ik aan kan kondigen dat de prachtige Pumpkin nu eigendom is van de juniorenamazone Annabella Pidgley”, aldus Dujardin, die afgelopen zomer met Gio in Tokyo team- én individueel brons won en op het EK in Hagen teamzilver en individueel brons. “Om de sport op hoog niveau te kunnen blijven beoefenen moet je soms moeilijke beslissingen nemen en ik ben dankbaar dat ik dat niet vaak hoef te doen, omdat ik het heel moeilijk vind om dieren die we als familie zien los te moeten laten.”

Britse vlag

“Het mooie hiervan is dat Pumpkin zijn reis onder de Britse vlag zal voortzetten met een ruiter en familie die ik al vele jaren ken. Annabella is een van de meest veelbelovende ruiters in ons land en werkt zo hard om zichzelf en haar paarden te ontwikkelen, terwijl ze ze niets anders dan de beste zorg geeft. Ik zal de twee trainen, dus ik ben blij dat onze dierbare Pumpkin in mijn leven blijft en ik hem nog regelmatig zal zien”, aldus Dujardin. “Annabella heeft dit jaar een ongelooflijk seizoen achter de rug, met het behalen van de eerste individuele medailles van Groot-Brittannië op het Europees Kampioenschap Junioren en nadat ik haar Pumpkin heb zien rijden en gezien heb dat ze net zo voor hem gevallen is als wij, weet ik dat er een prachtige toekomst voor hem in het vooruitzicht is.”

Toppaarden

Behalve toppaarden Gio, Sultan des Paluds en Dibert heeft Pidgley, die naast bij Dujardin ook traint bij de Olympische amazone Cathrine Dufour, Hilus (v. Johnson), Vamos Amigos (v. Vitalis) en Espe (v. Escolar) voor haar toekomst in de topsport.

Bron: Horses.nl/Instagram