Charlotte Fry: ‘Een droom is uitgekomen’

Charlotte Fry won vanmiddag de Wereldbeker Kür op Jumping Amsterdam. Ze stuurde de Lord Leatherdale-zoon Everdale naar een PR van 88,180%. Voor de Britse amazone, die al veel gewonnen heeft, is het de eerste keer dat ze beide rubrieken op het prestigieuze Jumping Amsterdam gewonnen heeft. "Een droom is uitgekomen", vertelt ze.

Het is extra speciaal, omdat het een ontzettend sterk deelnemersveld was. Everdale voelde weer super goed aan, ik kon niet meer vragen van hem. De sfeer was vanmiddag geweldig. Het publiek moedigt elke combinatie aan. Het is voor iedereen fantastisch om hier te rijden. Het zat helemaal vol. Ik heb met Everdale en Glamourdale twee toppaarden op dit moment. Ik hoop dat ik naar de Olympische Spelen mag dit jaar, maar weet nog niet met welk paard”, aldus Fry.

Goed geconcentreerd

Isabell Werth stuurde DSP Quantaz (v. Quaterback) met 86,455% naar de tweede plaats. “Hij was echt bij mij. Het was voor hem de eerste wedstrijd na het EK in Riesenbeck afgelopen zomer. Gisteren toen ik de ring in kwam, was hij gespannen, maar dat was vandaag niet zo. Het is geweldig dat hij nu meer op mij geconcentreerd was. Het was echt teamwork. Het was voor mij geweldig om weer in deze sfeer te rijden. Amsterdam is echt een speciale wedstrijd. Ik ga mijn best doen om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. Het is niet zo makkelijk om in het Duitse team te komen. We zullen het zien.”

Geluk met hoop goede paarden

Patrik Kittel en Touchdown, net als DSP Quantaz een zoon van Quaterback, eindigde op de derde plaats. “Touchdown kan alle onderdelen erg goed. Het concours is super georganiseerd. Alles is voor ruiter en paard super geregeld. Daarom rijd ik hier graag. Ik hoop dat ik op de Olympische Spelen in Parijs mag rijden. Ik heb het geluk dat ik een hoop goede paarden heb. Ik doe mijn best. Elke ruiter droomt ervan om op de Olympische Spelen te rijden.”

Nog een hoop te doen

Marieke van der Putten was de beste Nederlandse. “Ik ben super blij. De Kür ging erg goed. Het is voor mij een droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Ik moet nog een hoop doen om net zo goed te zijn als Charlotte, Isabell en Patrik.”

Bron: Jumping Amsterdam