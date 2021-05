Charlotte Fry en Don Joe zorgen voor oranje tintje in Inter I in Compiègne

Charlotte Fry en de bij het NRPS goedgekeurde Don Joe (v. Diego) wonnen gisteren in Compiègne unaniem de Intermédiaire I. Daarmee zorgde de Britse stalamazone van Van Olst Horses voor een Oranje tintje in de top drie. Seth Boschman was met Flora de Mariposa RS2 OLD (v. Fürstenball) goed voor het beste Nederlandse resultaat, hij werd vierde.

Voor Fry en de negenjarige hengst was het de tweede overwinning op rij deze week in Frankrijk. Donderdag won het duo al de Prix St. Georges met een score van ruim 74,6%, gisteren in de Inter I gaf één van de juryleden zelfs al bijna 78%. De uiteindelijke score kwam uit op 73,706%, waarmee het duo ruim drie procent los stond van de nummer twee, Nanna Skodberg Merrald met Blue Hors Znickers (v. Blue Hors Zack).

Top vier

Jorinde Verwimp mocht zich met Charmer (v. Charmeur) als derde melden voor de prijsuitreiking. De Belgische amazone, die de ruin in Compiègne voor het eerst internationaal op dit niveau uitbracht, kreeg 70,265% van de jury. Daarmee verwees ze Boschman, die met Flora de Mariposa RS2 een totaal had van 70,059% naar de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl