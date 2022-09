Charlotte Fry en Everdale klasse apart in Grand Prix Ermelo

Naast het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden werd vandaag in Ermelo een internationale Grand Prix verreden. Daarin was Charlotte Fry een klasse apart. Met de KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro), haar troef van de Olympische Spelen en het EK van vorig jaar, reed de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst naar de topscore van 76,130% en bleef daarmee ruimschoots voor op de concurrentie.

“Everdale voelde heel goed aan”, vertelt Charlotte Fry. “We hebben ons dit seizoen vooral op Glamourdale geconcentreerd, dus we hebben nog niet heel veel wedstrijdroutine dit jaar. Everdale was duidelijk blij om weer mee te mogen en liet zich goed zien. Hij heeft veel persoonlijkheid en vond duidelijk dat het nu weleens zijn beurt was om mee te mogen. Morgen starten we in de kür op muziek, waar hij op dezelfde muziek loopt als in Tokio. Ik weet zeker dat Everdale het geweldig vindt om in het hoofdstadion de schijnwerpers op zich te hebben.”

Helgstrand tweede

Dichtst in de buurt kwam Andreas Helgstrand. Met de achtjarige merrie Queenparks Wendy (v. Sezuan), die in Ermelo haar derde Grand Prix liep, reed Helgstrand 73,043% bijeen. De proef van Simone Pearce en Fiderdance (v. Fidertanz) werden beloond met 71,609% en de derde plaats.

Müller-Lütkemeier en Schneider

Twee Duitse amazone maakten de top vijf compleet: Fabienne Müller-Lütkemeier reed Valesco (v. Vitalis) met 71,326% naar de vierde plaats, gevolgd door Dorothee Schneider met Sisters Act MT OLD (v. Sandro Hit) met 71,239%.

Maas beste Nederlandse

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Lynne Maas. De proef met Electra (v. Jazz), die weer haar eerste internationale Grand Prix liep na de babypauze van Maas, was goed voor 70,065% en de achtste plaats.

Umbach: ‘Kwaliteit hoog’

“De kwaliteit was hoog in deze rubriek, maar sommige combinaties hadden wat pech onderweg”, vertelt juryvoorzitter Christoph Umbach. “Charlotte Fry laat veel ervaring zien, al had ze onderweg wat kleine issues. Andreas Helgstrand heeft met Queenparks Wendy een heel getalenteerd paard voor de toekomst, maar het is een jong paard dat nog ervaring mist. Simone Pearce vormt nog maar kort een combinatie met Fiderdance, maar dit duo laat veel verbetering zien. We zagen veel paarden in deze rubriek die al eerder het WK voor Jonge Dressuurpaarden liepen, daarmee bewijst het WK zijn waarde voor de grote sport. Ik zie het als een teken van duurzaamheid dat deze paarden zich vanaf jonge leeftijd ontwikkeld hebben naar de internationale Grand Prix.“

