Charlotte Fry en Everdale winnen internationaal U25-debuut

KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) won vorig jaar al zijn vier optredens in de nationale U25 Grand Prix en blijkt nu ook internationaal onverslaanbaar. Op CDI Lier liep de hengst onder zijn amazone Charlotte Fry naar 71,436%, genoeg om Thalia Rockx en Verdi de la Fazenda ruim drie procent achter zich te houden.

Hoewel er in de proef nog ruimte voor verbetering is, liet Everdale er geen twijfel over bestaan dat hij talent heeft voor het grote werk. De zwarte hengst heeft veel aanleg voor de piaffe en passage en maakte veel indruk met zijn galoppade, waarin de serie om de twee achten opleverde.

Rockx imponeert

Thalia Rockx was met Gerda Nova de la Fazenda al goed onderweg bij de young riders en liet in het zadel van haar vaders voormalig Grand Prix-paard Verdi de la Fazenda zien over veel toekomst te beschikken. Ze behaalde met een keurige proef, waarin beide series wel onvoldoendes opleverden, 69,128%.

