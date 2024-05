Charlotte Fry en Glamourdale maken rentree

Charlotte Fry staat met Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) op de deelnemerslijst van CDI3* Aken (21 en 22 mei). Onlangs kondigde de Britse amazone in een interview al aan dat het rentree van de Wereldkampioen niet lang meer zou duren en hij was pas geleden als trainingspaard mee naar CDI Exloo.

Glamourdale, die in 2022 tweevoudig Wereldkampioen werd, liep vorig jaar op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck zijn laatste wedstrijd. Daar won hij, naast teamgoud, individueel zilver in de Kür (92,379%). In de Grand Prix Spécial belandde hij met 81,763% net naast het podium.

IJzersterke kaarten

Groot-Brittannië heeft dit jaar ijzersterke kaarten voor de Olympische Spelen in Parijs. Charlotte Dujardin met Imhotep (v. Everdale) en Carl Hester met Fame (v. Bordeaux) bewezen in april in Hagen en vorige week in Hickstead hun topvorm, maar ook Becky Moody is met Jagerbomb (v. Dante Weltino) goed op dreef. Ondertussen kijkt iedereen reikhalzend uit naar het rentree van Fry en Glamourdale. Met Fry en Dujardin heeft Groot-Brittannië twee combinaties die makkelijk over de 80% kunnen gaan en Hester kan een heel eind die kant op gaan.

Deelnemerslijst

Voor de driesterren Grand Prix in Aken staan naast Fry onder andere Isabel Freese met Total Hope OLD (v. Totilas), Matthias Alexander Rath met Destacado FRH (v. Desperados), Henri Ruoste met Tiffanys Diamond (v. Tailormade Temptation) en Quentano (v. Quaterback) en Malin Wahlkamp-Nilsson met Zackson (v. Zack) en Bergsjoholms Valbonne (v. Zack) op de deelnemerslijst. Voor Nederland komt Jessica Leijser met Kashmir (v. Glamourdale) aan de start.

Bron: Horses.nl/Dressprod