Charlotte Fry en Glamourdale naar bijna 79% bij rentree

Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) heeft vandaag op CDI Aken zijn rentree gemaakt. De KWPN-hengst liep met zijn amazone Charlotte Fry naar een score van 78,935%. Bij twee juryleden liep de score op tot boven de 80%, het Portugese jurylid Frederico Pinteus was met 76,413% iets minder royaal.

De proef van Charlotte Fry en Glamourdale kende veel hoogtepunten, zo verschenen er achttien negens, twee 9,5-en en zes tienen op het protocol. Vier van die tienen waren voor de uitgestrekte galop, verder waren er tienen voor het aangalopperen vanuit passage en het changement na de uitgestrekte galop. Alleen voor het halthouden en achterwaarts gaan, de tweede piaffe en de overgangen en het stapgedeelte verschenen cijfers lager dan een zeven op het protocol.

Rath voor Freese

De tweede plaats in de Grand Prix was voor Matthias Alexander Rath en Destacado FRH (Desperados x Londonderry). De elfjarige Hannoveraanse-hengst liep met een proef zonder grote fouten naar 75,543%. Isabel Freese en Total Hope OLD (Totilas x Don Schufro) volgden met 74,5% op de derde plaats.

Debuut Ruoste en Tiffanys Diamond

Tiffanys Diamond (Tailormade Temptation x His Highness) maakte haar internationale Grand Prix-debuut met Henri Ruoste. De DWB-merrie liep in 2019 het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Fie Christine Skarsoe. Haar internationale debuut op het hoogste niveau sloot ze met een vierde plaats en 72,391% succesvol af. Hoogtepunten waren de uitgestrekte draf en de pirouettes.

Net geen 65% voor Leijser

Jessica Leijser was de enige Nederlandse starter in de Grand Prix. Met Kashmir (Glamourdale x Vivaldi) scoorde ze 64,869%. De ruin kon niet in alle drie de piaffes even goed overtuigen en een fout in de eners en een storing in het drafappuyement haalden de score naar beneden.

Uitslag.

Bron: Horses.nl