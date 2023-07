Charlotte Fry en Glamourdale winnen Grand Prix Kronenberg, Dinja van Liere beste Nederlandse

Het 3* CDI Kronenberg is dit jaar een bijzonder interessante editie. Niet alleen omdat het CDI op De Peelbergen geldt als laatste observatiewedstrijd voor de Nederlandse combinaties richting Riesenbeck, maar ook omdat Glamourdale er met Charlotte Fry bij is. De regerend Wereldkampioenen wonnen de Grand Prix overtuigend met 79,544%, Dinja van Liere en Hartsuijker waren de beste Nederlandse combinatie met 74,391% (goed voor de derde plaats).

In Aken werd al duidelijk dat Nederland dit jaar op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck waarschijnlijk niet kan meedingen naar de medailles. Twee weken later in Falsterbo toonde Zweden zijn spierballen en leek het erop dat de vijfde plaats, de plaatsing van het Nederlandse team op de afgelopen drie kampioenschappen (Tokio, Hagen en Herning), voor de hand ligt dit jaar voor TeamNL. Dat lijkt nu, na Kronenberg, nog steeds de stand van zaken met de toevoeging dat Juliette Ramel in Kronenberg toonde dat ‘good old’ Buriel KH (v. Osmium) nog steeds zijn partijtje mee kan spelen (2e met 75,174%). Tel daar Patrik Kittel met Touch Down, Therese Nilshagen met Dante Weltino en Malin Wahlkamp-Nilsson met Bergsjoholm Valbonne bij op en er staat een zeer sterk team.

Voor zover er geen gekke dingen gebeuren (en die gebeuren altijd richting kampioenschappen) lijkt het er op dat Nederland de grootste strijd met Frankrijk zal gaan leveren om de vijfde plaats.

Generale repetitie voor de Clash of the Titans

Charlotte Fry reed Glamourdale (v. Lord Leatherdale) dit buitenseizoen nog maar één keer: op het nieuwe 5* CDI in Fontainebleau in april. Daarna moest Glamourdale aan zijn verplichtingen als dekhengst voldoen en Fry heeft een rits aan andere Grand Prix-paarden van Anne en Gertjan van Olst om mee te nemen op concours.

In Aken onthulde Fry al dat ze van plan was om Glamourdale mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in Riesenbeck en vandaag in Kronenberg had de zwarte hengst een goede generale repetitie voor de ‘Clash of the Titans’ (de eerste confrontatie tussen TSF Dalera BB en Glamourdale). Er zaten nog wat kleine schoonheidsfoutjes in de proef van Fry en Glamourdale, maar het belangrijkste: hij lijkt in super vorm. Met die foutjes kwam hij op 79,544% (77,609-81,304%).

Beste proef van het seizoen van Hartsuijker

Dinja van Liere heeft de opbouw met Hartsuijker (v. Johnson) ook goed voor elkaar. De vosruin, die zijn eerste wedstrijd dit seizoen liep op het NK Dressuur (de eerste observatiewedstrijd), liep zijn beste Grand Prix van het seizoen in Kronenberg. Hij kwam op 74,391% (72,283-76,413%).

Indian Rock klaar voor Riesenbeck

Ook Indian Rock (v. Apache), die onder Emmelie Scholtens (die vanaf februari geblesseerd was) op CHIO Rotterdam eind juni zijn rentree maakte, lijkt klaar voor Riesenbeck. De hengst, die ogenschijnlijk elke ring binnen te sturen is en altijd zijn best doet (soms zelfs iets meer dan zijn lichaam kan verwerken), kwam op 73,696% (72,174-76,413%). Goed voor de vierde plaats.

Marlies van Baalen en Thamar Zweistra

Na die twee combinaties wordt de spoeling wat dunner qua scores. Alex van Silfhout heeft eventueel Lynne Maas met Electra (v. Jazz) nog achter de hand, die verstek moesten laten gaan in Kronenberg vanwege een kleine blessure.

De derde combinatie in Kronenberg was Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro). De combinatie, die in Ermelo Nederlands Kampioen werd, heeft nadien de vorm van Ermelo nog niet weer kunnen laten zien. In Aken waren de prestaties teleurstellend. In Kronenberg was het beeld grotendeels hetzelfde als in Aken (te veel tempo en te weinig lastopname), maar de fouten die in Aken in de proef slopen, kwamen in Kronenberg niet voor. Onder de streep werd het 71,174%, goed voor de 7e plaats.

Thamar Zweistra bleef met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) iets onder haar kunnen en werd met 70,587% 12e. Toch heeft Zweistra de afgelopen twee jaar getoond zo’n stabiele kracht te zijn, dat Van Silfhout eigenlijk niet om haar heen kan in de selectie.

De rest

Adelinde Cornelissen werd met Fleau de Baian (v. Jazz) 14e met 70,239% en de combinatie die nog voor een verrassing had kunnen zorgen – Dominique Filion met Dettori – stopte voortijdig. Hans Peter Minderhoud kwam met Invictus weliswaar door de proef, maar het niveau is nog ver verwijderd van een eventuele kampioenschapsdeelname.

Uitslag

Bron: Horses.nl